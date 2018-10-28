هودل تعرض لأزمة قلبية ولا يزال في حالة خطرة

وكان اللاعب السابق لتوتنهام قد نقل إلى المستشفى السبت، يوم إتمام عامه الحادي والستين، بعد إصابته بعارض صحي "خطير" قبيل انطلاق الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري المحلي في قناة "بي تي سبورت".

وقال المتحدث: "غلين لا يزال في حالة خطرة في المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية أمس، يواصل التجاوب بشكل جيد مع العلاج".

أضاف: "العائلة ممتنة للجميع في أسرة كرة القدم وأبعد منها، والذين بعثوا برسائل دعم لطيفة، كانت موضع تقدير كبير"، موجهاً شكر العائلة خصوصاً إلى طاقم القناة الذي سارع للاعتناء بالمدرب السابق فور إصابته بالعارض الصحي.

ووجهت أسماء بارزة في كرة القدم الإنكليزية تمنياتها بالسلامة لهودل، ومنها المدرب الحالي لـ "الأسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت الذي قال السبت: "أفكاري وصلواتي هي مع غلين هودل والمقربين منه"، مضيفاً "الجميع على امتداد اللعبة يقف خلف أحد كبار كرة القدم الإنكليزية".

وكان هودل أحد نجوم فريق توتنهام ومنتخب إنكلترا (53 مباراة دولية)، واعتبر من أبرز اللاعبين في جيله.

ودرب منتخب إنكلترا وقاده إلى كأس العالم 1998 حيث خرج من الدور الثاني أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

