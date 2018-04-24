هل حدث اجتماع سري مع أنشيلوتي؟



وأوضحت صحيفة "لا كورييري ديلو سبورت" أنّ أنشيلوتي التقى سراً الإثنين مع مسؤولين كبيرين في الاتحاد الإيطالي للعبة روبرتو فابريتشيني واليساندرو كوستاكورتا المدافع السابق لنادي ميلان، في أحد فنادق العاصمة روما.

من جهتها، أكّدت قناة "سكاي سبورت" أن أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه مدرباً لبايرن ميونيخ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، تلقى عرضاً لتدريب المنتخب الايطالي لمدة عامين لقاء أجر مادي أقل مما كان يتقاضاه مع النادي البافاري.

ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدرب لمنتخب بلاده بعد إقالة جان بييرو فنتورا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر الفشل التاريخي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بخروجه من الملحق على يد السويد.

وعيّن الاتحاد الإيطالي لاعب وسط إنتر ميلان وروما مدرب المنتخب الأولمبي الدولي السابق لويجي دي بياجيو في هذا المنصب مؤقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب يعيد أمجاد المنتخب الإيطالي المتوج باللقب العالمي 4 مرات آخرها عام 2006.

ويملك أنشيلوتي الذي أشرف أيضاً على تدريب ميلان وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، خبرة كبيرة على أعلى المستويات والفرق التي أشرف على تدريبها احرزت --فضلا عن 3 القاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا-- ألقاباً محلية كثيرة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، تصل الميزانية التي خصصها الاتحاد الإيطالي للمدرب المستقبلي (وجهازه المعاون) إلى 5 ملايين يورو في العام الواحد، مشيرة إلى أن أنشيلوتي مطلوب أيضاً لقيادة تشيلسي وجاره اللندني أرسنال.

