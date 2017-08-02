نيمار - كيف يشتري اللاعبون عقودهم؟

بعد إبلاغه نادي برشلونة الإسباني الأربعاء قراره بالرحيل عنه، يقترب البرازيلي نيمار من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو تشكل قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع النادي الكتالوني.

وأشار الأخير في البيان الذي كشف فيه إبلاغ نيمار (25 عاماً) لإدارة النادي بقراره الرحيل، إلى أنه ذكر اللاعب الدولي بقيمة فسخ العقد، وأنه يجب أن يتم دفعها كاملة قبل أن يعتبر في حل من التزاماته معه.

في ما يأتي عرض لماهية البنود الجزائية لعقود لاعبي كرة القدم في إسبانيا وسبل تفعيلها.

كيف يتم الاتفاق عليها؟

لا يعد إدراج بنود جزائية لفسخ العقد إلزامياً بموجب القوانين، إلا أنها أصبحت متداولة على نطاق واسع منذ العام 1985، بعدما أجاز تشريع جديد للاعبين التحرّر من عقودهم بشكل أحادي مقابل تعويض مالي تحدده المحكمة، ما لم يكن متفقاً مع النادي على بند جزائي.

وفي حين كان هذا الأمر يتطلب مساراً طويلاً بالنسبة إلى اللاعب والنادي، بدا أن الأمثل هو الاتفاق من البداية على بدل فض العقد.

ويقول المحامي المتخصص في القوانين الرياضية ماركوس غاليرا أن "اللاعبين لا يريدون أن يكونوا غير قادرين على اللعب لفترة أشهر أو سنوات" في حال عدم التوصل إلى اتفاق على فسخ العقد.

وفي بعض الحالات، ومنها نيمار، يمكن لقيمة فسخ العقد أن ترتفع تدريجاً. فبعدما مدد عقده العام الماضي حتى 2021، كانت قيمة البند الجزائي في العام الأول للعقد الجديد 200 مليون يورو، وأصبحت مع دخوله السنة الثانية (الأول من آب/أغسطس الحالي) 222 مليوناً، وكان من المقرر أن ترتفع إلى 250 مليوناً في السنة الثالثة".

كيف يتم تفعيلها؟

في إسبانيا، تعد هذه البنود أقرب إلى عملية "شراء عقود" من فسخها، كما هو الحال في البطولات الأوروبية الأخرى، وهي تختلف عنها بالطريقة التي يتم فيها تفعيلها.

فبدلاً من أن يقوم النادي الشاري بدفع المبلغ مباشرة إلى النادي "البائع"، يتوجّب على اللاعب أن يقوم بنفسه بدفع هذا المبلغ و"شراء نفسه".

ويتم هذا الأمر عن طريق إيداع المبلغ المحدد في البند الجزائي بعهدة رابطة الدوري الإسباني "ليغا"، ليصبح اللاعب في حل من التزامه تجاه ناديه الحالي. وتقوم رابطة الدوري بتحويل المبلغ إلى النادي.

وبموجب هذه الآلية، يفترض أن يقوم النادي "الشاري" بتحويل المبلغ إلى اللاعب، ليتولى هو دفعه إلى رابطة الدوري، وعبرها إلى ناديه.

موجبات ضريبية؟

أدى تغيير في احتساب الضرائب على قيمة البند الجزائي، إلى زيادة كبيرة في عدد الصفقات التي تتم عبر هذه الطريقة، أي انتقال لاعبين من ناد إلى آخر عبر دفع البند الجزائي للعقد.

وحتى العام 2016، كان المبلغ الذي يدفعه النادي الشاري إلى اللاعب لفسخ عقده مع ناديه الحالي، يخضع لضريبة الدخل، ما قد يعني اضطرار النادي أحياناً لدفع قيمة فسخ العقد، وإضافة ضريبة إليها قد تصل إلى 48 بالمئة من قيمة المبلغ الأساسي.

إلا أن هذه العملية باتت حالياً معفاة من الضريبة.

ويرى غاليرا أن "هذه العمليات باتت أرخص بكثير حالياً".

من المستفيد؟

تاريخياً، كانت البنود الجزائية لصالح الأندية الكبيرة التي وضعت مبالغ خيالية لقاء فسخ عقود نجومها الكبار، بينما كانت تتمكن من اقتناص المواهب من الأندية الأقل شأناً مقابل مبالغ زهيدة نسبياً.

وعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، مليار يورو. وعام 2013 حينما سرت تقارير عن احتمال رحيل رونالدو عن النادي الملكي، قال رئيس الأخير فلورنتينو بيريز "ندفع للاعبين مبالغ جيدة جداً ونضع بنوداً رادعة".