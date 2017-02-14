نورمبرغ ولايبزيغ تطلبان المشاركة في استضافة مباريات يورو 2024

وكانت المدينتان قد شاركتا في استضافة مباريات نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا.

وحدّد الاتحاد الألماني لكرة القدم مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل، لتقدّم المدن التي ترغب في المشاركة في الاستضافة المحتملة، بطلباتها.

وتخطط ألمانيا لاحتضان مباريات البطولة، في حالة الحصول على حق الاستضافة، في عشرة استادات لا تقل سعة أي منها عن 30 ألف مشجع، وسيجرى الإعلان عن أسماء تلك الاستادات في أيلول/سبتمبر المقبل.