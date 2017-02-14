كرة القدم
AFP

نورمبرغ ولايبزيغ تطلبان المشاركة في استضافة مباريات يورو 2024

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تقدّمت مدينتا نورمبرغ ولايبزيغ الألمانيتان اليوم الثلاثاء بطلب المشاركة في احتضان مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2024، في حالة حصول ألمانيا على حق الاستضافة.

وكانت المدينتان قد شاركتا في استضافة مباريات نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا.

وحدّد الاتحاد الألماني لكرة القدم مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل، لتقدّم المدن التي ترغب في المشاركة في الاستضافة المحتملة، بطلباتها.

وتخطط ألمانيا لاحتضان مباريات البطولة، في حالة الحصول على حق الاستضافة، في عشرة استادات لا تقل سعة أي منها عن 30 ألف مشجع، وسيجرى الإعلان عن أسماء تلك الاستادات في أيلول/سبتمبر المقبل.
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