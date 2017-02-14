نورمبرغ ولايبزيغ تطلبان المشاركة في استضافة مباريات يورو 2024
تقدّمت مدينتا نورمبرغ ولايبزيغ الألمانيتان اليوم الثلاثاء بطلب المشاركة في احتضان مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2024، في حالة حصول ألمانيا على حق الاستضافة.
وكانت المدينتان قد شاركتا في استضافة مباريات نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا.
وحدّد الاتحاد الألماني لكرة القدم مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل، لتقدّم المدن التي ترغب في المشاركة في الاستضافة المحتملة، بطلباتها.
وتخطط ألمانيا لاحتضان مباريات البطولة، في حالة الحصول على حق الاستضافة، في عشرة استادات لا تقل سعة أي منها عن 30 ألف مشجع، وسيجرى الإعلان عن أسماء تلك الاستادات في أيلول/سبتمبر المقبل.