نفط الوسط العراقي يتخطى الجيش السوري

وسجل صالح سدير (72) الهدف الوحيد في المباراة لنفط الوسط الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول (42).

واقيمت المباراة على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان، علماً لأن الفريقين تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت على ملعب السلام زغرتا في شمال لبنان ايضا.

وخاض الفريقان المباراتين في لبنان بسبب الحظر المفروض على إقامة مباريات غير محلية في البلدين، بسبب الأوضاع الامنية.

وكان العهد اللبناني تأهل على حساب الرفاع البحريني (1-صفر ذهابا و4-1 ايابا)، وسيلتقي في الدور الدور التمهيدي الثاني مع شباب الخليل الفلسطيني، فيما يلعب نفط الوسط مع فنجاء العماني.

ويتأهل إلى النهائيات عن عرب آسيا الفائزان في الدور الثالث، ويرافقهما فريق ثالث عن مجموعة إفريقية تبدأ منافساتها بين أساس تلكوم من جيبوتي مع المريخ السوداني في 2 كانون الثاني/يناير و4 شباط/فبراير على أن يقابل الفائز منهما تفرغ زينه الموريتاني يومي 17 شباط/فبراير و4 اذار/مارس.

وتنضم الفرق الثلاثة إلى 9 أخرى اعتبرت متأهلة تلقائياً على أساس تصنيفها هي الأهلي والزمالك (مصر) والنصر والهلال (السعودية) والعين (الإمارات) والفيصلي (الأردن) ونصر حسين داي (الجزائر) والترجي الرياضي (تونس) والفتح الرباطي (المغرب).

وتقام نهائيات البطولة بنظامها الجديد في ضيافة النادي الأهلي المصري خلال الفترة من 21 يوليو/ تموز ولغاية 5 أغسطس/آب 2017 بعد ان توزع الفرق الـ12 على 3 مجموعات يتأهل بطل كل منها مع صاحب أفضل مركز ثان إلى نصف النهائي.