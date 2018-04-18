وتقام كأس القارات مرة كل أربعة أعوام، في العام الذي يسبق إقامة نهائيات كأس العالم (مونديال المنتخبات)، وذلك في البلد الذي سيستضيف النهائيات. أما مونديال الأندية، فيقام سنوياً في كانون الأول/ديسمبر.

وفي رسالة موجهة من رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو إلى رؤساء الاتحادات القارية، يطرح الفيفا إقامة كأس العالم للأندية مرة كل أربعة أعوام بدءاً من سنة 2021. كما يقترح نقل موعد إقامة البطولة من كانون الأول/ديسمبر (موعد مونديال الأندية) إلى حزيران/ يونيو (موعد كأس القارات)، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس القارات بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2017، في روسيا المضيفة لمونديال 2018.

وأحرزت ألمانيا لقبها بفوزها في النهائي على حساب تشيلي 1-صفر.

ولن يتعارض النظام الجديد للبطولة مع روزنامة البطولات المحلية في معظم الدول وتحديداً الدوريات الأوروبية. وبحسب المقترح، ستقام البطولة على مدى 18 يوماً، على ان يتم بحث المزيد من التفاصيل في اجتماعات تشاورية مقبلة، قبل اعتماد صيغة نهائية.

وعانى الفيفا خلال الأعوام الماضية من محدودية الإقبال الجماهيري والاعلاني على كأس القارات وكأس العالم للأندية، على عكس كأس العالم التي تحظى بشعبية كبيرة ومداخيل هائلة لدى اقامتها كل أربعة أعوام.

وتشارك أندية من الاتحادات القارية الستة في كأس العالم للأندية، إلا أن الفوارق بين الأندية تبدو كبيرة، إذ أن لقبها لم يخرج عن سيطرة الأندية الأوروبية والجنوب أميركية منذ اقامتها للمرة الأولى عام 2000.

كما أن الأندية الأوروبية سيطرت على كأس العالم في الأعوام الماضية، وأحرزت اللقب عشر مرات في النسخ الـ 11 الأخيرة.

وأقيمت كأس العالم للأندية 2017 في الامارات، وشهدت فوز ريال مدريد الاسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، على منافسه البرازيلي غريميو بورتو أليغري (1-صفر) في النهائي، ليصبح أول فريق يحتفظ بلقبه في كأس العالم للأندية.