نجم ليفربول السابق يعرض ميدالياته الأوروبية للبيع

واتخذ ابن الـ66 عاما قراره في وقت يبدو ليفربول مرشحا بقوة لبلوغ نهائي الموسم الحالي من المسابقة بصيغتها الحالية، دوري أبطال أوروبا، عندما يحل الأربعاء ضيفا على روما الإيطالي في إياب نصف النهائي متقدما 5-2.

كما يعتزم لاعب الوسط الدولي السابق بيع ميداليات الدوري الخمس التي نالها مع ليفربول، في المزاد المقرر في 22 أيار/مايو في دار "سوثيبي".

كما سيعرض جائزتيه كأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لعام 1980 واللتين منحتاه إياهما رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة صحافيي كرة القدم، على غرار نجم الفريق الحالي المصري محمد صلاح الذي توج بالجائزتين هذا الموسم.

وأشار ماكدرموت الذي سجل الهدف الأول لليفربول في نهائي المسابقة القارية عام 1977 ضد مونشنغلادباخ الألماني وساهم بشكل أساسي أيضا في إحرازه لقبي 1978 و1981 على حساب بروج البلجيكي وريال مدريد الإسباني تواليا، إلى أن قراره ليس نابعا من حاجته إلى المال.

ويأمل أن يجمع من بيع ميدالياته وجائزتي أفضل لاعب 150 ألف جنيه استرليني. وأقر ماكدرموت الذي خاض 25 مباراة مع المنتخب الإنكليزي، أن ما يقوم به قد يزعج النادي "لكني لا أكترث".

أضاف لصحيفة "ذا صن"، "لا أحتاج للأموال، لكني لست في حاجة للميداليات من أجل أن أفخر بما حققته. أنا أعرف (ما حققه)، وهذا سيبقى (معه) إلى الأبد"، متابعا "أولادي الثلاثة يقومون بعمل جيد، لكني أريد أن أمنحهم شيئا ما قبل وفاتي. بإمكانهم أن يدفعوا الرهن (المنزل)".