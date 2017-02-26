ميورا أول لاعب خمسيني في اليابان

شارك ميورا، أكبر لاعب ياباني محترف، لمدة 65 دقيقة خلال فوز فريقه على أرضه أمام ماتسوموتو ياماغاتا، ليصبح أول لاعب خمسيني يشارك في الدوري الياباني.



ويريد "الملك كازو" كما يلقبه الإعلام الياباني اللعب حتى الستين من عمره.



قال ميورا المحاط بالجماهير التي قدمت له باقات الورد وقالب حلوى: "أريد أن أشكر الجماهير، اللاعبين والإدارة، لمنحي هذا الفوز كهدية لعيد ميلادي".



وتابع اللاعب الذي احترف في الدوري الإيطالي مع جنوى: "أنا محظوظ للحصول على هذا الدعم طوال تلك السنوات".



وقع ميورا الشهر الماضي عقداً جديداً لمدة عام مع يوكوهاما اف سي ليرفع عدد مواسمه الاحترافية إلى 32 ويعزز رقمه القياسي.



وأضاف: "أريد حقاً أن أشكر زملائي لمساعدتهم. سأقدم كل ما في وسعي حتى ابلغ الستين!".

