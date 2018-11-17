العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ميليغان يحمل شارة قيادة منتخب أستراليا

من قبل

أعلن غراهام أرنولد مدرب أستراليا أن المدافع مارك ميليغان سيحمل شارة قيادة المنتخب بعد اعتزال مايل يديناك دوليا الشهر الماضي.

AFP

وخاض ميليغان 72 مباراة دولية وسبق أن حمل شارة القيادة في 11 مباراة وكانت البداية أمام كوريا الجنوبية في يوليو 2013.

وقال أرنولد في بيان "في ظل التطلع إلى مرحلة جديدة نحن نبحث عن قائد مثل مارك.

"مارك جزء من المنتخب الوطني على مدار 12 عاما. الخبرة التي اكتسبها خلال تلك الفترة لن تقدر بثمن بالنسبة لتشكيلتنا وسماته القيادية داخل الملعب وخارجه واضحة تماما".

وسيحمل ميليغان (33 عاما) شارة القيادة أمام كوريا الجنوبية في لقاء ودي اليوم السبت وقبل مواجهة لبنان في سيدني هذا الأسبوع.

وستدافع أستراليا عن لقب كأس سيا 2019 في الإمارات مطلع العام المقبل.

منتخب أستراليا غراهام أرنولد
السابق كأس العالم - سيدات دون 17 عام:
اقرأ
كأس العالم - سيدات دون 17 عام: ملخص مباراة فنلندا وغانا
التالي كأس العالم - سيدات دون 17 عام:
اقرأ
كأس العالم - سيدات دون 17 عام: ملخص مباراة المكسيك والبرازيل