ميليغان يحمل شارة قيادة منتخب أستراليا

وخاض ميليغان 72 مباراة دولية وسبق أن حمل شارة القيادة في 11 مباراة وكانت البداية أمام كوريا الجنوبية في يوليو 2013.

وقال أرنولد في بيان "في ظل التطلع إلى مرحلة جديدة نحن نبحث عن قائد مثل مارك.

"مارك جزء من المنتخب الوطني على مدار 12 عاما. الخبرة التي اكتسبها خلال تلك الفترة لن تقدر بثمن بالنسبة لتشكيلتنا وسماته القيادية داخل الملعب وخارجه واضحة تماما".

وسيحمل ميليغان (33 عاما) شارة القيادة أمام كوريا الجنوبية في لقاء ودي اليوم السبت وقبل مواجهة لبنان في سيدني هذا الأسبوع.

وستدافع أستراليا عن لقب كأس سيا 2019 في الإمارات مطلع العام المقبل.