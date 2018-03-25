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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ميسي يعاود التدريبات مع المنتخب الارجنتيني

من قبل
Reuters

عاود نجم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي التدريبات مع المنتخب الأرجنتيني الأحد، استعداداً للمباراة الودية ضد إسبانيا الثلاثاء، بعد غيابه بسبب مشكلة عضلية عن ودية المنتخب الإيطالي الجمعة.

 

وظهر ميسي في ملعب التدريب التابع لنادي ريال مدريد، والذي يستخدمه المنتخب حالياً تحضيراً لمباراته ضد أبطال العالم 2010، وقد ارتدى قبعة شتوية ووشاحاً وكفين، في ظل البرد الذي يسيطر على العاصمة الإسبانية.

وغاب ميسي في الأيام الماضية عن التدريبات الجماعية للمنتخب، والمباراة التي أقيمت الجمعة ضد المنتخب الإيطالي في مدينة مانشستر الانكليزية، وانتهت لصالح المنتخب الأميركي الجنوبي 2-صفر.

وأتت المباراة ضمن التحضيرات الأرجنتينية لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يسعى المنتخب الى التتويج بلقب ثالث.

وتأتي المباراة ضد إسبانيا الثلاثاء في مدريد، في إطار تحضيرات المنتخبين للنهائيات التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو. وستفتقد الأرجنتين الثلاثاء لاعبها انخل دي ماريا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، والذي سينضم الى المهاجم سيرخيو أغويرو الذي غاب أيضاً عن مباراة إيطاليا، للتعافي من إصابة يعاني منها في الركبة اليسرى.

وأوقعت قرعة المونديال إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران، والأرجنتين في الرابعة مع أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي
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