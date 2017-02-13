ميسي يتبرع لترميم مركز رياضي في الأرجنتين

وتبرع ميسي، من خلال مؤسسته، التي تحمل اسمه، بأربعة ملايين و300 ألف بيزو أرجنتيني (277 ألف دولار) لمركز خوان بينيرو الرياضي، الذي يقع في مدينة لانوس جنوبي بوينس آيرس.

وستتمكن سلطات مدينة لانوس من إعادة تشغيل المركز الرياضي عن طريق استثمار المبلغ المذكور في ترميمه وإصلاحه، بعد فترة طويلة عانى فيها هذا المركز من الإهمال.

وقال الأمين العام للشؤون الرياضية في مجلس مدينة لانوس، داميان سالا: "نشعر بالامتنان لمؤسسة ميسي، لأنها ستمنحنا فرصة إقامة إنشاءات ضخمة من أجل الشباب، إنه إنجاز مهم للغاية، لأن هذه هي المرة الأولى، التي تقوم فيها مؤسسة بهذا الحجم بالاستثمار في لانوس".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى، التي يقوم فيها ميسي بتقديم تبرعات للأحياء الفقيرة في بلاده، حيث قامت مؤسسته في الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة بتقديم معونات لإنشاء وترميم بعض المستشفيات والمراكز الرياضية وإنشاء منازل للأطفال في مختلف أقاليم الأرجنتين.

كما قام بالتبرع بمقاعد مزودة بمحركات لصالح منتخب كرة القدم الأرجنتيني على المقاعد المتحركة.