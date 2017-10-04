مونديال 2030: ثلاثة دول تترشح رسمياً لاستضافة مشتركة

وكان رئيس الباراغواي هوراسيو كارتس أعلن في نهاية آب/أغسطس أن بلاده ستنضم إلى ملف الترشيح الذي أعلنت الأرجنتين والأوروغواي نيتها التقدم به.

والتقى كارتس اليوم في بوينس أيرس نظيريه الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والأوروغواي تاباري فاسكيز للاعلان رسمياً عن الترشيح.

وقال كارتس "ان الاجتماع الأول (للتحضير للحملة) سينظم في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر"، مضيفاً "ثمة دول أخرى ترغب في الاستضافة ولكن توجد حجة قوية جداً لصالح الأوروغواي التي ستحتفل بمرور 100 عام" على استضافتها المونديال الأول.

وكانت النسخة الأولى من كأس العالم (1930) أقيمت في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي، التي ترغب في احياء الذكرى المئوية لها.

واستضافت أميركا الجنوبية المونديال الأخير عام 2014 في البرازيل، ويتوقع أن تواجه منافسة على استضافة مونديال 2030 من قارة آسيا، لاسيما في ظل عزم الصين على استضافة النهائيات.

وتقام نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر. أما مونديال 2026، فتقدم المغرب بملف ترشيح لاستضافته، اضافة إلى ملف مشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.