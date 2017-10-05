مونديال 2026 - ملف مشترك بين المكسيك وكندا وأميركا

وتنقسم المدن الـ 32 المعلن عنها إلى 25 مدينة في الولايات المتحدة الأميركية وأربع مدن بكندا وثلاث مدن أخرى بالمكسيك، من بينها مدينة مكسيكو سيتي، التي أعلنت عن ترشحها رسمياً في آب/أغسطس الماضي.

وقال جون كريستيك، الرئيس التنفيذي للجنة الترشح المشترك: "لقد تلقينا طلبات 41 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية وسنقلص القائمة بعد عمل مراجعة شاملة".

وأوضح المسؤول الأميركي أن المدن المذكورة جاهزة لاستقبال جماهير كرة القدم من شتى بقاع العالم، وقال: "إنها قادرة على نيل رضا الجميع وتلبية تطلعات الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ولجنة الترشح من أجل إقرار صيغة لمستقبل كرة القدم في أميركا الشمالية".

وتعد نيويورك وواشنطن ولاس فيغاس وميامي وشيكاغو وأورلاندو أبرز المدن الأميركية التي جاءت في القائمة، فيما كانت مدن تورنتو وفاكوفر ومونتريال وإيدمونتون أبرز المدن الكندية.

وشاركت المكسيك في القائمة بمدن مونتيري وغوادالاخارا والعاصمة مكسيكو سيتي.

وأعلن ممثلو المدن المذكورة أنهم سيعقدون اجتماعاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مع لجنة الترشح المشترك.

وكانت الاتحادات الكروية في الدول الثلاث قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي عن نيتها في التقدم بملف ترشح مشترك لتنظيم مونديال 2026، الذي سيضم لأول مرة 48 منتخباً.

ويقترح مشروع الترشح المشترك للدول الثلاث إقامة 60 مباراة في الولايات المتحدة الأميركية وعشر مباريات في المكسيك وعشر مباريات أخرى في كندا.

وتنتهي فترة التقدم بملفات الترشح رسمياً في 16 أذار/مارس 2018.