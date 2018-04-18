مونديال 2026: كينيا تدعم ترشيح المغرب

ويأمل المغرب الذي يتقدم بترشيحه للمرة الخامسة، في أن يصبح ثاني دولة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا يحظى بتنظيم أهم تظاهرة كروية عالمياً، علماً بأن التصويت على هوية البلد المضيف سيتم في 13 حزيران/يونيو، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال رئيس الاتحاد الكيني نيك مويندوا خلال استقباله وفداً من المغرب، "ستكون كينيا داعمة بقوة لملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 طالما أن أفريقيا بأكملها ستقف إلى جانب المغرب".

وأضاف في مؤتمر صحافي في نيروبي "لقد عملنا بشكل وثيق مع الاتحاد المغربي منذ قدومي إلى الاتحاد عام 2016".

ويعول المغرب بشكل كبير على الدعم الأفريقي لاستضافة المونديال، علما أن عملية التصويت على اختيار مضيف مونديال 2026، ستشارك فيها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي (فيفا)، بدلاً من اللجنة التنفيذية فقط.

وسيشارك في التصويت 207 أعضاء من أصل 211 (يستثنى المرشحون الأربعة). وأعربت دول أفريقية عدة في مقدمها جنوب افريقيا، إضافة إلى دول أوروبية أبرزها فرنسا، عن دعم الترشيح المغربي.

وقال النجم النيجيري دانيال أموكاتشي الذي كان ضمن الوفد المغربي: "احتاجت قارتنا إلى مئة عام لاستضافة كأس العالم. المغرب دولة قادرة على احتضان البطولة عام 2026 لأنها تملك كل البنى التحتية".

