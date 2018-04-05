مونديال 2026: فرنسا تؤكد دعم ترشيح المغرب



ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن لو غريت قوله اليوم "لا أرى كيف يمكن أن لا أدعم دولة قريبة منا"، مضيفا "لم تنظم أفريقيا كأس العالم سوى مرة واحدة في تاريخها (جنوب أفريقيا 2010) وهذا قليل".

واعتبر أن "المغرب مستعد حتى وإن كان لا يملك الوسائل ذاتها لمنافسيه. لفرنسا صوت واحد لكنها ربما تعطي الحافز لأوروبا لاختيار المغرب".

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بترشيح لاستضافة المونديال، وهو يتنافس هذه المرة مع ملف مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وستتم عملية التصويت لاختيار المضيف في 13 حزيران/يونيو المقبل، عشية انطلاق منافسات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

وكان الاتحاد المغربي أعلن في 22 آذار/مارس الماضي عن تلقيه دعما فرنسيا، في أعقاب لقاء في باريس بين رئيسه فوزي لقجع ولو غريت.

وجاء في بيان للاتحاد المغربي حينها "فرنسا ستدعم بقوة الملف المغربي لاستضافة كأس العالم لسنة 2026، لما يتوفر عليه من مميزات وخصائص"، وأن المغرب "استجاب لجميع شروط" الاتحاد الدولي (فيفا).

وانتقد المغرب هذا الأسبوع النظام الذي سيعتمده الفيفا لجهة التنقيط والمعايير التقنية التي سيتم على أساسها تقييم ملفات الترشيح.

وجاء في رسالة من لقجع إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو "نعترض بشكل صارم على إبقاء نظام التنقيط على وضعه الحالي (...) ونعتقد أن كل خطوة في هذا الاتجاه ستكون غير متساوية".

وسيكون مونديال 2026 أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا. وفي ترشيحه، يعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، وبناء ثلاثة أخرى حديثة.

ويعول الملف الثلاثي على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (تضم 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها الاستيعابية 68 ألف متفرج، "مبنية وعملية".

