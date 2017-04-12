مونديال 2022: بدأ أعمال الإنشاءات في ملعب لوسيل

وأتاح المسؤولون للمرة الأولى بدخول عدسات التصوير إلى ورشة بناء الملعب، وأعربوا عن أملهم في إنجاز أعمال البناء سنة 2020.

وتقع منطقة لوسيل على بعد حوالي 20 كلم من الدوحة.

وبدأت أعمال مسح الأرض التي تمتد على حوالي مليون متر مربع حيث سيرتفع الملعب الذي سيشاهده الجميع بعد خمس سنوات.

وقال مدير المشروع تميم لطفي العابد "سيبدأ وضع الأساسات في وقت لاحق من السنة الحالية، وإذا تسنت لكم زيارة الموقع في الفترة ذاتها من السنة المقبلة، فستكونون سعداء".

وسيشارك في عملية البناء حوالي 7 آلاف عامل وكشف العابد في هذا الصدد "في الوقت الحالي لا زلنا في مرحلة التعبئة وبالتالي لم نصل بعد إلى ألف عامل، العدد الحالي يقدر بحوالي 500 عامل".

ويعتبر ملعب لوسيل جزءا من مشروع ضخم رصدت له ميزانية 45 مليار دولار لبناء معالم مدينة جديدة في الصحراء خارج الدوحة.

وستتكفل شركة قطرية وصينية بتشييد ملعب لوسيل، بينما يتوقع أن يتم في وقت لاحق هذه السنة كشف تصميمه الذي أوكل للمكتب المعماري البريطاني "فوستر أند بارتنرز".

وإضافة إلى أعمال بناء الملعب، بدأت عملية تشييد محطة لمترو الانفاق على مقربة منه، في إطار مشروع نقل رصدت له قطر ميزانية 18 مليار دولار ليكون في خدمة المشجعين خلال البطولة.

وعلى رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يعتمد بعد العدد النهائي للملاعب التي سيقام عليها مونديال 2022، إلا أن اللجنة المنظمة ستبني 8 ملاعب على الأقل.

ورصدت قطر ميزانية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار للبنى التحتية لملاعب المونديال الأول في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وكانت الحكومة القطرية اشارت في وقت سابق إلى أنها تنفق قرابة 500 مليون دولار أسبوعياً في معظم مشاريع البنى التحتية استعداداً للبطولة. وتتفاوض قطر حالياً مع مسؤولين في الاتحاد الدولي لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، كتجربة لها قبل كأس العالم.