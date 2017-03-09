مونديال 2018: لا يوجد أي سبب لسحب التنظيم من روسيا

وقالت سامورا قبل 100 يوم من انطلاق كأس القارات "لا توجد أي أسباب لسحب الاستضافة من روسيا"، في مؤتمر صحافي عقب زيارتها لملعب سان بطرسبورغ الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لهذه البطولة المصغرة لكأس العالم 2018.

وأضافت: "الحدث اليوم أظهر لنا مدى التزام السلطات (الروسية) بتنظيم أفضل كأس للقارات وأفضل مونديال في التاريخ".

وبعد 10 سنوات من العمل، احتضن الملعب الجديد في سان بطرسبورغ مطلع شباط/فبراير أول اختبار بوجود 10 آلاف متفرج في مدرجاته التي تتسع لـ68 ألفاً.

واضافة إلى بعض مباريات مونديال 2018، سيقام على هذا الملعب الذي اطلقت عليه تسمية "سان بطرسبورغ آرينا"، عدد من مباريات كأس القارات بما فيها النهائي أيضاً.

وبدأ العمل في بناء الملعب عام 2007 بميزانية عالية تم رفعها عدة مرات، وقالت سامورا "انتظرنا طويلاً الانتهاء من بنائه، وكان ذلك يستحق عناء الانتظار".

وسيتم تسليم الملعب الجديد الى نادي زينيت سان بطرسبورغ في 31 آذار/مارس الحالي، وسيلعب عليه الفريق المباريات البيتية الثلاث الأخيرة في البطولة المحلية.