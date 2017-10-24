مونديال 2018: روسيا ترفع الميزانية بـ510 ملايين يورو

وبحسب المرسوم، سترتفع ميزانية نهائيات كأس العالم من 643,5 مليار روبل (9,5 مليار يورو) الى 678 مليار روبل (10 ملايير يورو) أي بنسبة 5,4%.



ولم يعط أي سبب عن رفع الميزانية من قبل موسكو التي سبق لها رفع قيمة ميزانية مونديال 2018 مرات عدة في الأعوام الأخيرة، في شباط/فبراير الماضي، كانت روسيا أعلنت أنّها رفعت الميزانية بـ19 مليار روبل بعدما خفضتها بـ30 مليار روبل في حزيران/يونيو 2015 في خضم الأزمة الاقتصادية.



ومن الـ678 مليار روبل المخصصة لميزانية كأس العالم، تأتي 390 مليار (57,6%) من الأموال الاتحادية و 91,9 مليار (13,6%) من المناطق الروسية، والباقي من "الكيانات القانونية والاقتصادية"، سواء أكانت صناديق خاصة أو مؤسسات عامة.



وكانت روسيا التزمت خلال حصولها على شرف استضافة مونديال 2018، ببناء تسعة ملاعب وتجديد ثلاثة في المدن الـ11 التي تستضيف المباريات. كما تم القيام بالعديد من التجديدات لبنى النقل وبناء الفنادق.

