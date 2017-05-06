دوري أبطال أوروبا
كرة القدم
Reuters

موناكو يشتري سيركل بروج البلجيكي

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أصبح نادي موناكو الفرنسي المساهم الرئيسي في نادي سيركل بروج المشارك في دوري الدرجة الثانية البلجيكية، بحسب ما ذكر نادي الإمارة على موقعه الرسمي.

وأشار موناكو في بيان: "يسر ناديا موناكو وسيركل بروج الإعلان عن استحواذ النادي البلجيكي (درجة ثانية) من قبل نادي موناكو بدءاً من الجمعة".

وتابع: "هذا المشروع هو جزء من تطوير الرياضة من خلال سياسته للمواهب الشابة".

وأشار أنّ "الجمعية العمومية لسيركل بروج صوتت بالإجماع لصالح نيل نادي موناكو حصة الأغلبية"، مضيفاً أنّ "النادي البلجيكي سوف يحتفظ بجميع قيمه وخصائصه".

وتأسس سيركل بروج عام 1899 وأحرز لقب الدوري أعوام 1911 و1927 و1930 والكأس في 1927 و1985.
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