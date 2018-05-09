مورينيو يطمئن جماهير يونايتد على فيرغسون

وأكد يونايتد السبت أن فيرغسون (76 عاماً) خضع لعملية طارئة وناجحة، أدخل على أثرها غرفة العناية الفائقة، ما دفع العديد في عالم كرة القدم إلى التعبير عن تضامنهم وتمنياتهم بالشفاء السريع للمدرب الذي أمضى نحو 27 عاماً مع النادي، قاده خلالها إلى تحقيق 38 لقبا مهما أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وفي حين لم يصدر النادي بعد بيانه الأول، أي تعليق بشأن صحة فيرغسون، أفادت تقارير صحافية إنكليزية الثلاثاء أن المدرب السابق يظهر إشارات إيجابية على التعافي، وتمكن من التحدث إلى بعض أفراد عائلته.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة مؤجلة ضد وست هام، رفض مورينيو الإجابة على سؤال عما إذا قام بزيارة فيرغسون في المستشفى، مؤكداً رغبته في احترام خصوصية عائلته، وهو ما شدد عليه يونايتد من البداية.

إلا أن مورينيو أكد تفاؤل النادي بشأن صحة فيرغسون، قائلاً "نحن واثقون (...) النادي إيجابي، إيجابي جداً".

ولقي فيرغسون رسائل تضامن ودعم من مختلف أنحاء العالم في الأيام الماضية، بينما اعتبر مورينيو أن المحنة التي يمر بها المدرب الأسطوري السابق، ستنعكس إيجاباً على اللاعبين عندما يخوضون مباراة الغد.

وكشف البرتغالي أن لاعب الوسط المخضرم مايكل كاريك الذي سيعتزل نهاية الموسم وسيعمل في الجهاز الفني للفريق، سيحمل شارة القائد عندما يخوض فريقه مباراته الأخيرة ضد واتفورد الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وقال "سيكون أساسيا في المباراة الاخيرة في أولد ترافورد. هذه آخر مباراة لنا هذا الموسم في الدوري الانكليزي وكونه قائدنا، سيخوض آخر مباراة له كأساسي أمام مشجعي النادي".

وأشاد مورينيو بكاريك بقوله "الميزة الأهم هو ان تكون رجلاً، رجلاً بالخط العريض، رجلا بكل ما للكلمة من معنى (...) كرة القدم لا تملك الكثير من هؤلاء، ليس فقط كرة القدم بل المجتمع أيضاً وبالتالي عندما تجد شخص مثله يجب أن تعطيه قيمته وتحتفظ به"، مضيفاً "بطبيعة الحال، هو يتمتع بالمميزات التي نعتقد أنها تجعل منه مدرباً ناجحاً".

