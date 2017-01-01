مورينيو "ساخط" على كوت ديفوار وهدية خاصة لفيرغسون

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي عن غضبه من منتخب كوت ديفوار بسبب الاستعجال في استدعاء مدافع الفريق إيريك بايلي، ممّا سيحرم يونايتد من جهوده أمام وست هام غداً الإثنين المقبل.

وشارك بايلي (22 عاماً) مع مانشستر خلال المباراة التي فاز فيها بصعوبة على ميدلزبره 2-1 أمس السبت.

ولكن بايلي سيغيب عن المباراة أمام وست هام بعدما رفض الاتحاد الإيفواري تأجيل انضمامه للمنتخب الأول لمدة 24 ساعة.

وقال مورينيو: "بايلي ذاهب إلى منتخبه الوطني، عليه أن يكون مع منتخب بلاده في الثاني من يناير، طلبنا أن يتم تأجيل وصوله يوماً واحداً، لكنهم رفضوا وبالتالي لن يتمكن من المشاركة أمام وست هام".

وأضاف: "أتمنى أن يفوز منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الافريقية لأنه من خلال هذه القرارات فإنهم يتحكمون في كل ثانية، لذا بالتأكيد فإنهم سيتوّجون بلقب كأس أفريقيا".

وأشار: "أعرف أنني سأفتقد بايلي لمدة شهر، وأدرك أيضاً أنّ لديّ كريس سمولينغ وماركوس روخو وفيل جونز".

هدية للسير أليكس

وفي سياق آخر، أكد مورينيو أنه يهدي الفوز الثمين على حساب ميدلزبره إلى الأسطورة "السير" أليكس فيرغسون المدير الفني الأسبق للفريق والذي احتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين أمس السبت.

وقال مورينيو إنه يقدم هذا الفوز كهدية رائعة إلى فيرغسون الذي يدين له مانشستر يونايتد وجماهيره بالكثير، في إشارة إلى الفترة الطويلة التي

قاد فيها فيرغسون الفريق والتي امتدت على مدار أكثر من ربع قرن.