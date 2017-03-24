من هم المرشحون لانتخابات مجلس الفيفا عن قارة آسيا؟

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "قامت لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلام الاتحاد الآسيوي، أنه بعد إجراء تدقيق النزاهة فإنّ المرشحين الذين أعلنوا رغبتهم بخوض انتخابات مجلس الاتحاد الدولي يمكن أن يشاركوا بالانتخابات".

والمرشحون على المقاعد الثلاثة لعضوية مجلس الاتحاد هم الصيني زهانغ جيان والكوري الجنوبي مونغ غيو-تشونغ والكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح والفيليبيني ماريانو أرانيتا.

أما المرشحات على المقعد النسائي فهن الأسترالية مويا دود والبنغلادشية محفوظة أكثر والكورية الشمالية هان أون-غيونغ والفلسطينية سوزان الشلبي.

وسوف تجرى الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي بالعاصمة البحرينية المنامة في 8 أيار/مايو 2017.

وسيصبح لقارة آسيا 7 مقاعد في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من ضمنها مقعد نسائي.

والأعضاء الحاليون في المجلس هم رئيس الاتحاد القاري البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والياباني كوزو تاشيما والماليزي عبدالله بن السلطان أحمد شاه.