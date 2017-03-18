من قال ان هنالك كرات بارده وساخنه

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ربع نهائي اعرق المسابقات القاريه...ربع نهائي اعرق البطولات العالميه ...النجوم تحظر ...والمال موجود...والجماهير موجوده ...والفرجه موجوده ...والمفاجئات دائما موجوده ...ولان المفاجئات حاضره واكبر مثال عوده البرسا وتاهل ليستر وانقلابه موناكو اذا كل المعطيات تؤكد على ان هنالك اشياء قد تحدث وانا متاكد من ذلك فا المسابقه تبرهن على انها نسخه مثيره فعلا مثره كميه كبيره من الاهداف في دور ال16 وتاهل بطريقه خرافيه للبرسا وموناكو وليستر

اتلتيكو مدريد vs ليستر سيتي

ابناء سيميوني سيموني الذي يبدو وكانه فقد الحافز فقد جزء من روحه نراه مترجع في الدوري الاسباني عليه ان يضمن تاهل مباشر وهذا يكفي بالنسبه لما قدمه في الدوري على الاغلب خارج حسابات ديجو دعونا نتكلم عن دوري الابطال هل فقد ديجو الحافز في دوري الابطال كما فقده في الدوري لا بتاتا فنتائجه ايجابيه وكان نكسات الابطال منذ النهائيين اخرجتهم من التفكير في الدوري المحلي لكن تشعر وكانهم يقاتلون في الابطال نعم يقاتلون زادو شراسه في الابطال يردو الابطال فعلا مصرون عليه ربما يكون هديه الوداع لديجو سيميوني في نضري هو المرشح الاول اموره تسير بالشكل المخطط له في الابطال

ليستر سيتي...رحل القائد فاتت النتائج ... كل شيئ تاريخي بالنسبه لليستر مباره صعبه لكن ايضا حاله شبيه بحال الاتلتيكو فكلاهما اخرج الدوري من حساباته لكن على الاول ان يضمن عدم الهبوط والثاني يتاهل للابطال ليستر لديه ما يقلق الاتلتيكو مباره ستلعب لكلا الطرفين بدون ظغوط على العموم انتم تعرفون من اتوقع ليتاهل

بروسيا دورتمندvs موناكو

دعوني اطلق عليها قمه الواعدين ... فكلاهما لديه معدل اعمال منخفض جدا...قمه الهجوم الكاسح ...متكافئه الى حدا بعيد مباره ستكون ممتعه وقويه الجمهور سيكون متاهب في السيجنال ادونا بارك اتوقعها اجمل مباراه في هذا الدور نعم صراع تكتيكي على اعلى مستوى مباراه مفتوحه كل الفريقيت لديه ترسانه هجوميه جيده من الممكن ان يجارو بعضهم بها لكن دفاع دورتمند هو ابرز نقاط ضعفه

بايرن ميونخ vs ريال مدريد

نهائي قبل الاوان انشيلوتي فك العقده الالمانيه حينما فاز على البايرن في ارضه في المانيا كاول مره يفوز الريال على فريق الماني في ارضه ...باختصار معركه الاستاز والتلميذ بصراحه البايرن مرعب والريال يعلم كيف يجتاز تلك المواقف حينما تشاهد البايرن لاكثر من مباراه تعتقد انه مرعب في المباراه الاولى لكن في الثانيه او الثالثه تتراجع قليلا ممكن بسبب انو انشلوتي حذف نسخه التيكي تاكا من رؤوس الاعبين فجاه لكن البايرن اكثر جهوزيه في رايي فعلا اندماج اكثر من رائع مع انشيلوتي منظومه متكامله لكن كما اسبفت مباراه صعب والريال يعرف كيف يتجاوز تلك المحطات راس راموس عليها ان تكون حاضره

اليوفي ضد البارسا

اعاده لنهائي برلين لكن بطريقه اخرى فالبرسا يعاني من الناحيه الدفاعيه واليوفي قوي دفاعيا ..ليله تاريخه لداني الفيش انريكي عقيم تكتيكيا اليوفي في اعتقادي اصبح اكثر نضجا فيتلك المواقف يعرف كيف يلعب الذهاب والاياب البارسا تاهل بعد مباراه تاريخيه لكن بصراحه البارسا تاهل لانو الخصم باريس لانو المدرب اوناي ايمري دافع بطريقه ساذجه دفاع البرسا ليس في المستوى واغلب الاعبين ليسو في مستواهم اعتقد اليوفي المرشح الاوفر حظا للتاهل اليوفي لديه منظومه متكامله متكافئه الى حد بعيد من حراسه مرمى عملاقه الى دفاع خيالي ووسط رائع وهجوم بجوده ال HD في رايي اليوفي يستاهل لقب شامبيونز ليج وهو مرشح في رايي للتاهل على حساب برشلونه

في النهايه لا يوجد توقعات مجنون من يضن نفسه خبير ويتوقع بعد ما حدث ويحدث وسيحدث في تلك البطوله ...والايام قادمه ...اجمالا شهر ابريل سيكون مشتعل الى حدا بعيد دعونا نستمتع ونشاهد ونشجع بكل روح رياضيه ...