منع رئيس سيون السويسري من دخول الملاعب لـ 14 شهراً

في 21 أيلول/سبتمبر الماضي في لوغانو، وبعد نهاية مباراة فاز فيها فريقه 2-1، اعتدى رئيس سيون على المدرب السابق للمنتخب رولف فرينغر، المتواجد على حدود الملعب والذي يعمل محللاً لقناة "تيلي كلوب" الناقلة للمباراة مباشرة.

وأظهرت المشاهد كونستانتين وهو يصفع فرينغر الممدد على الأرض. وقال فرينغر لوسائل إعلام ان كونستانتين ضربه عدة مرات قبل اللقطة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وارتأت لجنة الانضباط في رابطة الدوري السويسري أن "السلوك العنيف لكريستيان كونستانتين تجاه رولف فرينغر، الذي لم ينفه المعني بأي شكل من الأشكال، يشكل انتهاكا لقواعد الانضباط التي يجب ان يطبقها اي شخص يمارس مسؤولياته في ناد لكرة القدم، ومن باب أولى عندما يتعلق بالرئيس".

وحكم على كونستانتين "الذي انتهك على نحو خطير جداً قواعد الانضباط للرابطة" بالمنع من دخول الملاعب (ملعب، غرف ملابس، منصة) لمدة 14 شهراً في مباريات الدوري، الكأس ومباريات منتخب سويسرا. كما تم تغريمه بمبلغ 100 ألف فرنك سويسري (103 آلاف دولار أميركي).

ويمكن للرئيس الجدلي ان يستأنف هذا القرار في مهلة خمسة أيام، لكن الاستئناف لن يعلق منعه من دخول الملاعب بحسب قرار الرابطة.

وفتح تحقيق أيضاً بشأن ابنه بارتيليمي كونستانتين المدير الرياضي في النادي.