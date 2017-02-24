منتخب تونس يرمّم دفاعه بـ"يافع فرنسي"

وقال الاتحاد التونسي في بيان إنه توصل لاتفاق مع المدافع برون على الشروع في الإجراءات للحصول رسمياً على الجنسية التونسية.

ويحمل برون (21 عاماً) الجنسية الفرنسية ووالدته تونسية.

وأضاف الاتحاد التونسي أنّ المدافع الشاب الذي خاض 20 مباراة مع فريقه وسجّل هدفين، عبّر عن شعوره بالسعادة لتمثيل منتخب تونس وأكّد أنه مستعد لتلبية دعوة مدرب المنتخب، هنري كاسبرجاك.

وعانى منتخب تونس من تدهور أداء خط دفاعه عند مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الغابون مطلع العام الجاري ليودّع المسابقة من دور الثمانية بعد الهزيمة أمام بوركينا فاسو (0-2).