ملف مشترك بين أميركا والمكسيك وكندا لمونديال 2026

وأتى الإعلان عن الترشيح الثلاثي في مؤتمر صحافي عقد في مدينة نيويورك الأميركية، بحضور رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) فيكتور مونتالياني، ورئيس الاتحاد المكسيكي ديسيو دي ماريا، ونظيره الأميركي سونيل غولاتي الذي قال إن الخطوة تمثل "يوماً مهماً بالنسبة إلى كرة القدم في الولايات المتحدة والقارة الأميركية".

وأضاف "ترشيح ثلاث دول في ملف مشترك يجعل ترشيحنا أقوى. في الدول الثلاث لدينا 50 ملعب كرة قدم تتلاءم مع معايير الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، لدينا البنية التحتية الفندقية (...) هذا أيضا رمز وحدة إيجابي بشكل كبير في العالم حيث نعيش حالياً".

ومن المقرر أن يختار الفيفا البلد أو البلدان المضيفة لكأس العالم 2026 في أيار/مايو 2020.

ويبدو من الآن أن هذا الترشيح يحظى بأفضلية إذ أن مونديال 2018 سيقام في روسيا، و2022 في قطر، وسبق للفيفا أن أكد العام الماضي أن كأس العالم 2026 لن تقام في أوروبا أو آسيا.