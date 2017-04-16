مقتل لاعب منتخب بنما رمياً بالرصاص

وبحسب التحقيقات الأولية، ترجل رجال مسلحون من سيارتهم وفتحوا النار على هنريكيز وأصدقائه في سابانيتاس احدى ضواحي كولون في وسط البلاد.

ونقل اللاعب على وجه السرعة إلى احدى العيادات القريبة لكنه سرعان ما فارق الحياة.

وقال رئيس بنما خوان كارلوس فاريتا "ندين بشدة اغتيال أميلكار هنريكيز".

وكان هنريكيز يدافع عن ألوان نادي أراب يونيكو في كولون وخاض في صفوفه أخر مباراة الأربعاء الماضي ضد شوريو في الدوري المحلي.

وخلال مسيرته، دافع هنريكيز أيضاً على ألوان أربعة أندية كولومبية هي أتلتيكو هويلا (2009-2012)، انديبندينتي ميديين (2012-2014)، أميركا كالي الكولومبي أيضاً (2015-2016)، ريال كارتاجينا (2015) بالاضافة إلى فريق سانتاكروسينا في كوستاريكا عام 2008.

كان هنريكيز أحد أكثر اللاعبين المخضرمين في صفوف منتخب بلاده حيث خاض 76 مباراة دولية.

وسبق لإريك لونا حارس مرمى بلازا امادور أن أغتيل أمام منزله أيضاً عام 2011 في بنما، وفي العام ذاته، قتل عبدول شياري بالرصاص أيضاً في طريقه إلى التدريب.