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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

مضاعفة جوائز كأس العالم للسيدات

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زيادة قيمة جوائز كأس العالم 2019 للسيدات من 15 إلى 30 مليون دولار بدءاً من نسخة العام المقبل في فرنسا.

Reuters

وبعد اجتماع للجمعية العمومية للفيفا في رواندا قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي إنّه سيتم أيضا تخصيص 20 مليون دولار لاستعدادات المنتخبات قبل البطولة وهو ما يعني توزيع 50 مليون دولار في الإجمالي على 24 منتخباً مشاركاً.  

وستمثل قيمة الجوائز مثلي قيمتها في كأس العالم 2015 في كندا ولأول مرة سيتم توزيع الأموال على الأندية التي تشارك لاعباتها في البطولة كما هو الحال في منافسات الرجال.  

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "إنّها رسالة مهمة جداً لكرة القدم للسيدات، هذا سيمنح دفعة كبيرة لكأس العالم".  

ورغم ذلك ذكرت رابطة اللاعبين المحترفين أنّ هذه التغييرات غير كافية لإصلاح عدم المساواة بين منافسات الرجال والسيدات في اللعبة.  

وبلغت مجموع جوائز كأس العالم للرجال في روسيا هذا العام 400 مليون دولار بينما نالت فرنسا الفائزة باللقب 38 مليون دولار.  

كأس العالم للسيدات
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