مصدر: موتكو غير مؤهل لعضوية مجلس الفيفا

وقال المصدر إنّ موتكو الذي يرأس أيضاً اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا، غير مؤهل للعضوية بسبب "خطر التدخل وتضارب المصالح" لأنّه يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، مشدداً على عدم وجود صلة بين هذا القرار وورود اسم موتكو في تقرير ماكلارين حول تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية.

وأكد المصدر ان التقرير "لم يؤخذ في الاعتبار".



ويجري الفيفا فحص النزاهة لجميع المرشحين للرئاسة أو العضوية إثر الاصلاحات التي أدخلت في نظامه بعد فضائح الفساد المدوية التي ضربت هذه المؤسسة الكروية منذ أكثر من عامين.



وتابع المصدر: "إنّ لجنة الرقابة في الفيفا اتخذت القرار استناداً إلى نظام الفيفا والمادة 14 من نظام الأخلاق"، مؤكداً أنّ القرار "لن يؤثر" على منصب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 الذي يشغله موتكو، لأن ذلك "ليس من اختصاص الفيفا".



وكان تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي أعده بناء على طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أكد ضلوع موتكو في نظام ممنهج للمنشطات برعاية الدولة الروسية في الاعوام الماضية.



وأدى التقرير إلى إيقاف الاتحاد الدولي لألعاب القوى نظيره الروسي وحرمان أكثر من مئة رياضي من المشاركة في أولمبياد ريو 2016 بسبب تورطهم بالمنشطات.



وموتكو (58 عاماً) عضو في المجلس الحالي للفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) منذ 2009، وكان وزيراً للرياضة في روسيا حين كشفت فضيحة المنشطات في بلاده، وتمت ترقيته لاحقاً إلى منصب نائب رئيس الحكومة. كما يرأس المسؤول الاتحاد الروسي لكرة القدم.



وكان موتكو ضمن لائحة من خمسة مرشحين قدمها الاتحاد الأوروبي إلى الفيفا أواخر كانون الاول/ديسمبر لشغل عضوية مجلس فيفا، إلى جانب المجري ساندور تشياني والقبرصي كوستاكيس كوتسوكوميس والمونتينيغري ديان سافيسيفيتش والايسلندي غيير ثورستينسون.



وأبلغ الفيفا قراره بعدم السماح لموتكو بالعضوية المتخذ من قبل لجنة المراقبة التابعة له إلى الاتحاد الاوروبي الذي يتعين عليه اختيار مرشح آخر.