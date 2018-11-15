مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والكاميرون

مباراة المغرب والكاميرون بث مباشر

يرنو المنتخب المغربي عندما يستضيف نظيره الكاميروني على استاد محمد الخامس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية إلى حسم النتيجة لمصلحته وضمان التأهل الى نهائيات أمم أفريقيا برفقة الكاميرون البلد المنظم.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الكاميرون المتصدر (8 نقاط).

موعد مباراة المغرب والكاميرون - مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون في بث مباشر، عبر HD8 انطلاقا من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب والكاميرون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.

البث المباشر لمباراة المغرب عبر الإنترنت

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