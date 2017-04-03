مساندة ألمانية لدوري الأمم

وقال غريندل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أعتقد أنه من المنطقي استبدال المباريات الودية بالبطولة الجديدة، نعتقد بأنها ستعزز المنافسة، وهذه المباريات ستكون محفزة".

ووفقا لرؤية غريندل، فإن هذه البطولة ستخدم بشكل خاصة الدول الصغيرة والمتوسطة في عملية التطوير.

وتابع " بهذه الطريقة سيكون لدينا بطولة نظامية ولن نعتمد على المباريات الودية".

ومن المقرر أن تقام بطولة دوري الأمم كل عامين وتبدأ بعد نهاية كأس العالم بمشاركة 55 فريقا في أربع دوريات مختلفة.