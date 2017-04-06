مدرب المكسيك يعمل بنصيحة فيرغسون

وقال أوسوريو في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أتذكر كلمات فيرغسون عندما كنت أعمل مع مانشستر سيتي.. سنحت لي فرصة للاقتراب منه، وقال لي: في هذا المستوى من المهم أن يلعب الجميع، الأموال تأتي في المرتبة الثانية".

وأضاف: "في أي أنشطة بالحياة، النفس البشرية تشعر بأنها جزء من المجموعة عندما تمنح فرصة للمشاركة بشكل فعال، نفس الشيء ينطبق على لاعب كرة القدم".

ومنذ أن تلقى نصيحة فيرغسون، تبنى أوسوريو فلسفة التناوب بين اللاعبين مع جميع الفرق التي تولى مسؤوليتها الفنية. وتابع أوسوريو قائلا: "في كونكاكاف المكسيك دائما هي الأفضل أو أحد أفضل الفرق، ولكن في المونديال عندما تسعى إلى لعب المباراة الخامسة (دور الثمانية) تصطدم بمنافسين من أميركا الجنوبية وأوروبا".

واستطرد المدرب الكولومبي قائلاً: "لكى نستعد لهذه المباراة الخامسة أو السادسة أو السابعة، فإن أفضل شيء يخدم هذا الهدف هو المنافسة، وهذا ما يمكن أن نحصل عليه خلال بطولة مثل بطولة كأس القارات".

وتلعب المكسيك في بطولة كأس القارات القادمة ضمن المجموعة الأولى مع روسيا، البلد المضيف، ونيوزيلاندا والبرتغال.

وفيما يتعلق بتطلعاته خلال بطولة كأس القارات، أشار أوسوريو قائلا: "النتائج الجيدة شيء متوقع دائما من المنتخب المكسيكي".