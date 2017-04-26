مدرب الجزائر يستدعي 27 لاعباً لمعسكر "المحليين"

وقال الاتحاد الجزائري، في موقعه الرسمي على الانترنت اليوم الأربعاء، إنّ ألكاراث الذي لا يعرف اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الجزائري اعتمد على المديرية الفنية الوطنية في إعداده للقائمة الأولى للاعبين، لافتاً أنّ المدرب الجديد سيعاين لاعبي المنتخب الجزائري الذين سيشاركون في دورة التضامن الإسلامية التي تستضيفها مدينة باكو عاصمة أذريبجان.

وضمّت قائمة ألكاراث الأولى، ستة لاعبين من وفاق سطيف، وثلاثة من كل من مولودية الجزائر واتحاد الجزائر واتحاد بلعباس واتحاد الحراش وشبيبة القبائل، ولاعب واحد من كل من مولودية بجاية ودفاع تاجنانت وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة ونصر حسين داي وشباب بلوزداد.

ويلتقي المنتخب الجزائري للمحليين مع منتخب ليبيا في آب/أغسطس المقبل، ضمن الدور الأخير للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقررة العام المقبل بكينيا.