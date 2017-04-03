مدرب الأرجنتين منفتح على إقالته

وقال باوزا في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية: "إذا قال لي المسؤولون أنهم يرغبون في التغيير، فيمكننا أن نتحدث، سيتحدثون عن مبرراتهم وسأتحدث عن مبرراتي".

وكشف باوزا أنه قد يجتمع اليوم الاثنين مع الرئيس الجديد للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، في مركز تدريبات المنتخب في بوينس آيرس.

وأوضح باوزا أنه حتى هذه اللحظة لم يتصل به أي مسؤول ليكذب أو يؤكد الشائعات الدائرة حول إمكانية إقالته من منصبه.

وتابع باوزا قائلاً: "كل ما أرغب فيه هو أن تتقدم الأرجنتين بشكل جيد، ولكنني لا أزال أعتقد أنه بإمكاننا أن نخرج أبطالاً، الأرجنتين ستتأهل (إلى المونديال)".

وسقطت الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي بثنائية نظيفة أمام بوليفيا، لتتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 22 نقطة.

وافتقدت الأرجنتين في مباراة بوليفيا لمجهودات نجمها وقائدها ليونيل ميسي، الذي وقعت عليه يوم المباراة عقوبة الإيقاف لأربع مباريات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، بعد إهانته لأحد الحكام المساعدين في مباراة الأرجنتين وتشيلي في 23 أذا/مارس الماضي ببوينس آيرس.

ويعتبر خورخي سامباولي، مدرب اشبيلية الإسباني، أقرب المرشحين لخلافة باوزا بالنسبة لوسائل الإعلام الأرجنتينية.

بيد أن مدرب الفريق الإسباني دحض هذه الادعاءات أول أمس السبت، نافياً حدوث مفاوضات بينه والمسؤولين في الأرجنتين.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي: "لم أتواصل مع أي شخص له علاقة بهذا الموضوع".