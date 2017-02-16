

اشد المتشائمين لم يتخيل ان يقدم برشلونة هذا الاداء الكارثي و الهزيل على جميع المستويات و على جميع الخطوط فريق دون روح جل اللاعبين و كانهم تائهين على ارض الملعب خسارة تقيلة ذكرتني بهزيمة بيارن ميونخ 2013.

اصرار انريكي على ارتكاب نفس الاخطاء

منذ بداية هذا الموسم يبقى مشكل انريطي هو وسط الميدان ولم يستطع المدري ايجاد الحل الامثل و تشكيل التوليفة المثالية لوسط الميدان .

334 لم تعد مجدية

يجب ان يدرك المدري لويس انريكي ان اللهب بهذه الخطة غير مجدي ان تفضل اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط غير كاف مع تراجع مستوى بوسكاتس و تذبذب مستوى انييستا اما اندري غوميز فهو الخلل الكبير و الضعف الواضح اعتقد ان حان الوقت للاستغناء تماما عن غوميز و اللعب ب 4 او 5 لاعبين في الوسط و اعطاء فرصة اكبر لرافيينا او توران او دينيس سواريز فهم افضل حالا من غوميز او حتى راكيتيتش .

مباراة العودة ؟؟؟

مخطئ من يعتقد ان برشلونة قد اقصي من يقرا هذه الجملة يعتقد اني ابالغ في الوصف او اشجع برشلونة حد الجنون او ان هذا الامر ضرب من الخيال لكن اقول ان كرة القدم عودتنا على اللعب للدقيقة و الاخيرة لانه يبقى هناك امل 4 اهداف ليست مستحيلة مثلما نجح ال PSG في تسجيل 4 اهداف بامكان برشلونة التسجيل ايضا .

اتذكر جيدا مباراة برشلونة الميلان عندما خسر الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين و اعتقد الجميع ان برشلونة قد اقصي لكنه عاد من بعيد و قلب الطاولة على الميلان وتاهل و مثل هذا كثير في عالم كرة القدم .

مباراة العمر

لم يسبق وان خسر نادي اوربي ب 4-0 في دوري اقضائي و تاهل اعتقد ان هذه مناسبة للفريق الكتالوني لكسر هذا الحاجز و التاهل ليس لانريكي ما يخسره اما مباراة العمر والتاهل او الخروج من الباب الضيق .

مفتاح الفوز

مفتاح الفوز هو ميسي لانه هو الدينامو او المحرك للفريق ميسي عودنا على صنع المعجزات والمباراة ستكون على ارض الكامب نو لايجب الياس او الفشل او الاعتقاد ان الامر قد قضي مزالت هناك 90 دقيقة كاملة تخفي باسرارها بامكلن الفرريق التاهل المهم استرجاع الروح التي كانت غائبة وتصحيح الاخطاء وان يكون ميسي في يومه .

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