محرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

واستبعد الاتحاد الإفريقي المصري محمد صلاح والجزائري الآخر إسلام سليماني من قائمة مصغرة كشفها قبل شهر وتحديداً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

واللاعبان الإخران هما الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الفائز بالجائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنكليزي.

ويعلن الاتحاد الإفريقي عن الفائز بالجائزة في حفل ينظمه في 5 كانون الثاني/يناير 2017 في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وتألق أوباميانغ (27 عاماً) مع دورتموند في الفترة الأخيرة ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الألماني (16 هدفاً)، وفاز بجائزة أفضل لاعب فيه العام الماضي.

من جهته، برز محرز (25 عاماً) بشكل لافت في الموسم الماضي وساهم بتتويج ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله 17 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة.

وعزز مانيه بشكل واضح صفوف ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنكليزي برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط خلف تشلسي المتصدر.