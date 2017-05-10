مجلس الفيفا يصدق على زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقاً

وزادت مقاعد قارة أوروبا إلى 16 مقعداً بدلاً من 13 كما زادت حصة القارات الخمس الأخرى في المونديال بدءاً من نسخة 2026.

وأكد الفيفا أن مجلسه صدق على مقترح منذ عدة أسابيع بعد صدور قرار في وقت سابق يتعلق بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءاً من نسخة 2026.

وأشار الفيفا إلى أن آخر مقعدين في المونديال سيتم تحديدهما من خلال بطولة دولية مصغرة (دور فاصل) تضم ستة فرق ستقام عام 2025 في الدولة المستضيفة لمونديال 2026.

وحصلت أوروبا على أكبر حصة من المقاعد بكأس العالم برصيد 16 مقعداً فيما ارتفعت حصة افريقيا من خمسة إلى تسعة مقاعد مقابل ثمانية مقاعد لآسيا وستة مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وهو نفس رصيد قارة أمريكا الجنوبية من المقاعد فيما حصلت اوقيانوسيا على مقعد واحد.