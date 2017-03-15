متفرقات برشلونية

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كانت البداية بإعلان لويس انركي الرحيل عن النادي نهاية الموسم مرورا بالريمونتادا التاريخية في الكامب نو أمام الـ PSG وصولا الى اعلان تجديد الساحر الكرواتي راكيتيتش لعقده مع النادي الكتالوني في هذا المقال سرد وجيز لأهم الأحداث التي تعاقبت على المحيط الكتالوني في الآونة الأخيرة ...

1- الرحيل المنتظر ( لويس انريكي يعلن الرحيل ) :

كما كان متوقعا أعلن لويس انريكي رحيله عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم ، ليضع بذلك حدا للجدل القائم حول تجديد عقده من عدمه . حيث صرح قائلا للصحفيين عقب مباراة سبورتينغ خيخون التي انتهت بفوز ساحق لبرشلونة بـ 6-1 لحساب الجولة 25 من الدوري الاسباني " القرار صعب وفكرت به كثيراً لكنني اتخذت القرار بعدم التجديد لبرشلونة في نهاية الموسم الحالي " ... وأضاف " أريد شكر الجميع في برشلونة خاصة اللاعبين والطاقم الفني " بهذا انريكي فتح المجال أمام الرئيس بارتوميو و أعضاء الادارة الباب للبحث عن مدرب جديد يكمل المسير و يسعى لمواصلة تحقيق الألقاب .

2- الريمونتادا العظيمة ( العودة الأسطورية أمام الـ PSG ) :

برشلونة ينصب نفسه ملكا" للريمونتادا" أو ما يعني باللغة اﻹسبانية" قلب الطاولة " فقد دخل التاريخ من باب جديد ليصبح أول فريق في مسابقة دوري ابطال اوروبا يتأهل إلى الدور المقبل بعد الخسارة ب 4-0 ذهابا في ليلة كانت مظلمة على الكتيبة الكتلونية و إن دارت أحداثها في عاصمة اﻷنوار باريس ليعود برشلونة بعد ذلك في الكامب نو بـ 6-1 في مباراة تكتيتكية و من مستوى عالي للكتيبة الكتالونية شهدت تألق نيمار اللافت ليقود برشلونة الى دور الثمانية عن جدارة و استحقاق محققا أعظم ريمونتادا في تاريخ كرة القدم .

3- تجديد عقد ايفان راكيتيتش ( نفس جديد في وسط برشلونة ) :

أعلن نادي برشلونة عن تجديد نجم وسطه الكرواتي ايفان راكيتيتش عن عقده لغاية 2021 بشرط جزائي قيمته 125 مليون، وذلك وفقاً لما أفاد به النادي ليكون ضمن مخططات الكتيبة الكتالونية لفترة طويلة بعد أن كان مهمشا في ما مضى .

الساحر الكرواتي أعرب عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق و رغبته الاستمرار في برشلونة لمدة طويلة و تحقيق البطولات ، للتذكير فان راكيتيتش خاض مع برشلونة 145 مباراة مع احراز 23 هدفاً، بالإضافة إلى تتويجه بلقبي الليغا والكأس آخر موسمين، وكأس السوبر الإسباني العام الماضي، ودوري الأبطال (2014-2015)، وكأس السوبر الأوروبي عام 2015 ومونديال الأندية في نفس العام.