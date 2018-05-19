مانشيني يعيد بالوتيلي الى تشكيلة ايطاليا

وخاض بالوتيلي 33 مباراة دولية حتى الان، وهو لم يدافع عن الوان منتخب بلاده منذ مونديال 2014 في البرازيل. وتعود المرة الاخيرة التي وجهت اليه الدعوة للعب مع منتخب بلاده الى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 لكنه اضطر الى ترك المعسكر بسبب الاصابة.

ومنذ انتقاله الى صفوف نيس صيف 2016، سجل "سوبر ماريو" 43 هدفا في مختلف المسابقات في وقت عانى فيه الامرين قبل ذلك في موسمين صعبين مع ليفربول الانكليزي وميلان.

وكانت عودة بالوتيلي الى صفوف المنتخب الايطالي متوقعة ليس فقط بسبب عروضه مع نيس، ولكن لان المدرب مانشيني معجب بمؤهلاته، علما بأنه بالفعل من أطلق مسيرته الاحترافية مع انتر ميلان، قبل ان يدربه ايضا في صفوف مانشستر سيتي الانكليزي حيث شهد التعامل بينهما صعوبات كثيرة.

وعين مانشيني مدربا لمنتخب بلاده الاثنين بعد 6 اشهر من فشل ايطاليا في حجز بطاقتها الى كأس العالم للمرة الاولى منذ 60 عاما بخروجها من الملحق الاوروبي على يد السويد. وستكون مهمته اعادة بناء منتخب ايطالي قوي في افق كأس اوروبا 2020.

وكان مانشيني اعلن عقب تعيينه أنه سيعيد استدعاء بالوتيلي، وقال: "من المؤكد أننا سنتحدث معه وسنستدعيه على الأرجح. إنه لاعب نرغب برؤيته بالمستوى الذي كان عليه في كأس أوروبا (2012 حين ساهم بقيادة ايطاليا الى النهائي)".

واستدعى مانشيني 30 لاعبا للمباريات الدولية الودية ضد السعودية (28 ايار/مايو الحالي في سانت غال) وفرنسا (1 حزيران/يونيو في نيس) وهولندا (4 حزيران/يونيو في تورينو).

واختار مانشيني على الخصوص 5 لاعبين لم يسبق لهم الدفاع عن الوان المنتخب وهم جناح تشلسي الانكليزي ايمرسون بالمييري ولاعب وسط تورينو دانييلي بازيلي ولاعب وسط كروتوني رولاندو ماندراغورا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي وقطب دفاع اتالانتا برغامو ماتيا كالدارا.