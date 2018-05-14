مانشيني سيوقع عقد تدريب المنتخب الايطالي الثلاثاء

ويأتي ذلك غداة إعلان النادي الحالي لمانشيني (53 عاما)، زينيت سان بطرسبورغ الروسي، توصله الى اتفاق مع المدرب لإنهاء عقده بالتراضي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس ايطاليا" ان مانشيني وافق على عقد لمدة سنتين وسيوقعه الثلاثاء، ليشغل بذلك منصب المدرب الدائم للمنتخب، الشاغر منذ إقالة جانبييرو فنتورا في تشرين الثاني/نوفمبر بعد الفشل في تخطي عقبة المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل الى نهائيات كأس العالم الغياب عن العرس الكروي للمرة الاولى منذ 60 عاما.

وترددت أسماء عدة لخلافته، أبرزها مانشيني وأنطونيو كونتي (تشلسي الانكليزي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، اضافة الى لويجي دي بياجيو (46 عاما) الذي يتولى حاليا مهام المدرب الموقت للمنتخب.

وكان المفوض المسؤول عن الاتحاد الايطالي روبرتو فابريتشيني، قال في تصريحات في الأول من أيار/مايو بعد اجتماع مع مانشيني في روما، ان الأخير أبدى استعداده لتولي مهام المدرب الدائم، والحلول بدلا من فنتورا.

ويتجمع المنتخب الايطالي في 22 الحالي استعدادا لخوض ثلاث مباريات ودية مع السعودية في 28 أيار/مايو الحالي، وفرنسا في الأول من حزيران/يونيو وهولندا في الرابع منه.