مانشستر سيتي في امتحان صعب

وتبدأ أندية الدوري الممتاز مشوارها في المسابقة الأعرق في العالم (بدأت عام 1871) من الدور الثالث الذي يشارك فيه 64 فريقاً وتقام خلاله 32 مباراة، أولها الجمعة بين سيتي ومضيفه وست هام، على أن تقام السبت 25 مباراة و5 الأحد وواحدة الاثنين.

ويبدو سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا أمام مهمة صعبة لأنه يحل في ملعب "إبتون بارك" حيث لم يفز منذ 21 كانون الثاني/يناير 2014 حين تغلب على مضيفه اللندني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويدخل سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد الاثنين توازنه في الدوري الممتاز بفوزه على برنلي 2-1 رغم اكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بسبب طرد البرازيلي فرناندينيو، معوضاً خسارته في المرحلة السابقة أمام مضيفه ليفربول (صفر-1).

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة لسيتي لأنه يحل الأحد ضيفاً على إيفرتون في المرحلة 21، ثم يستضيف توتنهام ثالث الترتيب بفارق الأهداف أمام فريق غوارديولا الذي سيعود بعد هذه الموقعة إلى ملعب "أبتون بارك" لمواجهة وست هام مجدداً في الدوري.

من جهته، يبدأ يونايتد الدفاع عن اللقب بمواجهة ريدينغ في مباراة تحمل رمزية لمدرب الأخير الهولندي ياب شتام، والذي سبق له اللعب في صفوف يونايتد لثلاثة مواسم، وأحرز معه بطولة الدوري الانكليزي 3 مرات وكأس انكلترا مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا عام 1999.

وأنهى شتام مسيرته كلاعب في موسم 2006-2007 مع أياكس أمستردام الهولندي قبل أن ينتقل إلى التدريب بعد عامين، لكنه عمل كمساعد حتى تم تعيينه مدرباً لريدينغ في حزيران/يونيو 2016.

وتوج يونايتد بطلاً للكأس الموسم الماضي بفوزه على كريستال بالاس 2-1 بعد التمديد.

يسعى تشيلسي متصدر الدوري إلى المضي قدماً والعودة سريعاً إلى سكة الانتصارات عندما يخوض الأحد اختباراً سهلاً على ملعبه ضد بيتربره يونايتد (درجة ثانية).

وتعرض تشيلسي الأربعاء لهزيمته الأولى منذ 24 أيلول/سبتمبر، ما وضع حداً لسلسلة من 13 انتصاراً متتالياً له في الدوري، بسقوطه أمام جاره توتنهام (صفر-2).

ويخوض الأخير اختباراً لا يخلو من صعوبة في مواجهة ضيفه أستون فيلا الذي يلعب حالياً في الدرجة الأولى، بعد أعوام من خوضه منافسات الدوري الممتاز.

أما أرسنال وليفربول، فيستضيف الأول برستون نورث أند (درجة أولى)، والثاني بلايموث أرغايل من الدرجة الثالثة.

وتبرز في الدور الثالث مواجهة ليستر سيتي بطل الدوري الذي يعاني تراجع مستواه هذا الموسم، المحلي، مع مضيفه إيفرتون.



وفي ما يلي مباريات فرق الدوري الممتاز:

مانشستر يونايتد - ريدينغ (أولى)

هال سيتي - سوانسي سيتي

سندرلاند - برنلي

ميلوول (ثانية) - بورنموث

وست هام - مانشستر سيتي

تشيلسي - بيتربره (ثانية)

ميدلزبره - شيفيلد ونزداي (أولى)

وست بروميتش ألبيون - دربي كاونتي (أولى)

إيفرتون - ليستر سيتي

ليفربول - بلايموث ارغايل (ثالثة)

واتفورد - بارتون ألبيون (أولى)

بريستون نورث أند (أولى) - أرسنال

ستوك سيتي - ولفرهامبتون (أولى)

توتنهام - أستون فيلا (أولى)

بولتون (ثانية) - كريستال بالاس

نوريتش سيتي (أولى) – ساوثهمبتون



