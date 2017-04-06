مالكو مانشستر سيتي يوسعون أنشطتهم

وأعلنت شركة "سيتي فوتبول غروب" ان نادي الدرجة الثانية سينضم الى لائحة النوادي المملوكة منها، وبينها نيويورك سيتي الأميركي، وملبورن سيتي الاسترالي، ويوكوهاما مارينوس الياباني.

واضافة الى اتلتيكو توركي، كشفت شركة "سيتي فوتبول غروب" انها أبرمت "اتفاق تعاون" مع نادي اتلتيكو فنزويلا من الدرجة الأولى الفنزويلية ما سيمنحها موطىء قدم في أميركا الجنوبية، ويساهم في اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها والافادة منها في سيتي.

وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، "نحن سعيدون لأننا نقدم على الخطوة المقبلة في عمليات تطوير كرة القدم".

اضاف "استثمارنا في اتلتيكو توركي يساعدنا في البناء على تواصل قائم أساسا مع الاوروغواي، ويساهم في توسيع الخيارات بالنسبة الينا لجهة تحديد المواهب المحلية والأميركية الجنوبية وتطويرها".

وأشار الى ان الخطوة ستساهم أيضا "في توفير مقر إداري لنا لعمليات الاستكشاف القائمة بالنسبة الينا في المنطقة وتوفر موطىء قدم لسيتي فوتبول غروب في أميركا الجنوبية".

وتعود ملكية مانشستر سيتي منذ العام 2008 للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الاماراتي.