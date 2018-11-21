مارتن أونيل يغادر المنتخب الإيرلندي

وتولى أونيل (66 عاماً) قيادة المنتخب الإيرلندي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 خلفاً للإيطالي جيوفاني تراباتوني، وقام بفسخ تعاقده بالتراضي مع الاتحاد الإيرلندي، في خطوة تشمل أيضاً مساعده النجم السابق روي كين.

حقق أونيل في المباريات الـ55 التي أشرف خلالها على المنتخب، نتائج جيدة شملت الفوز على إيطاليا 1-صفر في دور المجموعات للبطولة القارية (يورو 2016).

وفشلت إيرلندا في بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا، بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام الدنمارك (صفر-صفر ذهاباً، 1-5 إياباً).

وأعلن الاتحاد الإيرلندي في بيان أنه "توصل إلى اتفاق بالتراضي مع مارتن أونيل على الانفصال".

وقال رئيس الاتحاد دونال كونواي "باسم مجلس إدارة الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، أريد أن أشكر مارتن، روي، وكل الجهاز الفني على عملهم مع المنتخب الوطني لجمهورية إيرلندا على مدى الأعوام الخمسة الماضية".

أضاف "وفّر لنا مارتن الاستمتاع ببعض الأمسيات الكبيرة (...) التي شكلت نقاطاً مضيئة بالنسبة إلى كرة القدم الإيرلندية".

وأعلن الاتحاد أنه سيعقد قريباً اجتماعا للبحث في تعيين مدرب جديد.