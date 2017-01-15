مارادونا يروي قصته على مسرح تاريخي في نابولي

وعلى مسرح سان كارلو في المدينة الجنوبية، والذي يعد من أقدم المسارح في أوروبا، يشارك مارادونا مساء الغد في العرض المسرحي "3 مرات 10"، إلى جانب الممثل الإيطالي أليساندرو سياني الذي كتب النص، وممثلين آخرين.

وسيروي "ال بيبي دي أورو" (الفتى الذهبي) مارادونا قصته مع الرقم 10، في عرض ترافقه صور وأغان وشهادات مصورة بالفيديو من قبل لاعبين إيطاليون حملوا هذا الرقم: روبرتو باجيو، وفرنشيسكو توتي، وأليساندرو دل بييرو وجيانكارلو أنتونيوني.

ووصل النجم مساء السبت إلى نابولي، حيث استقبله العشرات أمام الفندق الذي ينزل فيه، وراحوا يهتفون "دييغو" "دييغو" أو النشيد الشهير "هو فيتسو مارادونا" (رأيت مارادونا). وردّ اللاعب بقبلات لهؤلاء.

وقبل صعوده على مسرح سان كارلو الإثنين، قد يتوجه مارادونا إلى ملعب سان باولو الأحد لمتابعة مباراة فريقه السابق نابولي في مواجهة بيسكارا، على رغم أنّ ذلك لم يتم تأكيده بعد.

إلا أنّ مدرب نابولي ماوريتسيو ساري وجّه إليه السبت دعوة خلال مؤتمره الصحفي، قائلاً: "بالنسبة إلي، مارادونا لديه مكانه في هذا الملعب. لا شك بأنني أفضّل رؤيته في سان باولو (ملعب نابولي) أكثر من سان كارلو".

وأضاف: "هو يملك مفتاح سان باولو، هو المالك الحقيقي له"، معتبراً أنّ "القرار يعود إليه إذا أراد المجيء من عدمه، لكنّ الأمر سيكون مؤثراً للجميع في حال حضوره".

وبيعت كل تذاكر العرض المسرحي على رغم أنّ أسعار بعضها وصلت إلى 350 يورو. وعلى رغم مكانة مارادونا في نابولي، إلا أنّ حضوره على المسرح أثار أيضاً انتقادات البعض، لاسيما في ظل المكانة التاريخية لمسرح سان كارلو، الذي يعد أيقونة ثقافية إيطالية.

وقال المؤلف الموسيقي روبرتو دي سيميوني: "لسان كارلو تاريخ غني جداً، واستضاف أبرز المغنين وقادة الأوركسترا. علينا أن نؤدّي عليه الموسيقى، الأوبرا، عروض الباليه. هذا ليس مكاناً لكرة القدم، هذا غير مناسب على الإطلاق".

إلا أنّ رئيس بلدية نابولي لويجي دي ماجيستري دافع عن الخطوة، قائلاً: "لا أرى سوءًا. مارادونا هو من عمالقة الرياضة ويعدّ جزءًا من تاريخ هذه المدينة. أنا من مؤيدي المسرح الشعبي، وحضور مارادونا يلائمني تماماً".