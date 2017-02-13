مارادونا: كرة القدم الأرجنتينية أصبحت "محطمة"

وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "كرة القدم الأرجنتينية أصبحت محطمة، لقد دفنها غروندونا"، في إشارة إلى رئيس الاتحاد السابق خوليو غروندونا الذي سيطر على إدارة اللعبة طوال 35 عاماً، وتوفي في 2014.

وتكافح كرة القدم الأرجنتينية منذ أشهر بسبب أزمة عميقة.

وشكل الاتحاد الدولي (فيفا) لجنة لإدارة شؤون الاتحاد الأرجنتيني (تنتهي مهمتهاً في 30 حزيران/يونيو المقبل) بعد عقود من الفساد تحت قيادة غروندونا الذي ذكر اسمه في فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي خلال الأشهر الماضية.

ولم تستأنف بطولة الأرجنتين لكرة القدم كما كان متوقعاً في السابع من شباط/فبراير، كما أن أندية عدة لم تدفع رواتب اللاعبين منذ أشهر.

وانتقد مارادونا القرار الأخير للحكومة الأرجنتينية بعدم دعم بطولة الدوري مادياً عبر شراء حقوق البث التلفزيوني للمباريات، كما كانت تفعل منذ 2009.

واعتبر مارادونا أن المسؤولين في الأرجنتين "أكثر اهتماماً بالعائدات التي يمكن أن يجنوها من عقد الحقوق التلفزيونية من المشاكل الحقيقية لكرة القدم"، مضيفاً "أي أعمال يريدون القيام بها حالياً؟".

ودعا إلى "العمل للخروج من هذه الازمة".

وأشار مارادونا إلى أن السويسري إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي، يريد أن يقوم اللاعبون الحاليون والسابقون بدور أكبر: "يريد (إنفانتينو) أن يتولى اللاعبون كلّ شؤون كرة القدم، سأعد تقريري في زيوريخ (مقر الفيفا)، وسأتحدث مع إنفانتينو لأنني أرى أن الامور ليست على ما يرام" في الأرجنتين.

وكان مارادونا من أشد معارضي الفيفا تحت إشراف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، لكن علاقته مع المنظمة الدولية تحسنت بشكل ملحوظ منذ انتخاب إنفانتينو.