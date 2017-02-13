مارادونا: كرة القدم الأرجنتينية باتت محطمة

وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية نشرت اليوم الإثنين: "كرة القدم الأرجنتينية أصبحت محطمة، لقد أوصلها (الرئيس السابق للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خوليو غروندونا) إلى مرقدها الأخير..".

ويمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بأزمة مالية وإدارية طاحنة، منذ وفاة خوليو غروندونا في 2014، وهو الرجل الذي شغل منصب رئيس اتحاد الأرجنتين لكرة القدم طوال 35 عاماً.

ويدير الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 2016 لجنة معينة من قبل الأتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، التي أكدت على إمكانية حرمان الكرة الأرجنتينية من المشاركة في جميع البطولات الدولية خلال الأشهر المقبلة.

ولم تبدأ المسابقات المحلية في الأرجنتين موسمها الجديد بعد، بسبب فسخ حكومة البلاد تعاقدها مع الأندية، الذي أبرمته في 2009 بخصوص بث جميع مباريات البطولات المحلية، والتي تعد المصدر الرئيسي للدخل للأندية.

وقال مارادونا، الذي عين قبل بضعة أيام سفيراً للفيفا وقائداً لفريق الأساطير، أنه سيتكلم مع رئيس الفيفا، جياني انفانتينو ليخبره بأن الأمور لا تدار بشكل جيد في كرة القدم الأرجنتينية.

واستطرد مارادونا، قائلاً: "عندما تحدثت عن الاقصاء من البطولات، أصيبوا بالذهول، ولكن إنفانتينو قال نفس الشيء، سيقصوننا، علينا تنظيم بطولة محلية ولا نستطيع عبور هذا المستنقع".

وأشار مارادونا أيضا إلى أن حرمان الأرجنتين من المشاركات الدولية، يضع مشاركة المنتخب الأول لكرة القدم في تصفيات مونديال روسيا 2018 في خطر كبير.