ماتيراتزي يترك تشينايين بعد ثلاثة مواسم

واضاف "كانت المواسم الثلاثة مع تشينايين مغامرة كبيرة على الصعيد الرياضي والانساني" دون الكشف عن مخططاته المقبلة.

وبدأ المدافع الدولي الايطالي السابق مسيرته مع تشينايين كلاعب ومدرب في آن واحد، لكنه لم يلعب سوى سبع مباريات فقط، وقاده الى احراز اللقب في الموسم الثاني.

واشتهر ماتيراتزي (43 عاما) على الصعيد الدولي بعد ان تلقى ضربة بالرأس من النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006 في المانيا.

وفازت ايطاليا في ذلك النهائي الشهير بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي بهدف لزيدان (7 من ركلة جزاء) مقابل هدف لماتيراتزي (19).

وقال مالكو النادي الهندي في بيان "نشكر ماركو على المواسم الثلاثة التي ستبقى في الذاكرة، ونتمنى النجاح في المستقبل. سنبحث عن بديل له".

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