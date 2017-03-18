لو غرايت على رأس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مجدداً

ويرئس لو غرايت (75 عاماً) الاتحاد الفرنسي منذ عام 2011 بعد أن أنتخب حينها لإكمال ولاية سلفه بيار اسكاليت الذي إستقال من منصبه عقب فضيحة المنتخب الفرنسي في مونديال جنوب افريقيا عام 2010.

ثم انتخب لو غرايت لولاية كاملة في كانون الأول/ديسمبر 2012 وأضيفت السبت أربعة أعوام أخرى لمشواره في سدة رئاسة الاتحاد الفرنسي بعد فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات على منافسه الأساسي ايريك توماس، رئيس نادي نانسي ورئيس رابطة كرة القدم للهواة.



ونال توماس 41,9 بالمئة من أصوات الناخبين الـ216 الذين مثلوا أندية الهواة (173) والمحترفين (43) والذين انتخبوا ايضا لجنة تنفيذية جديدة للاتحاد.

وكان لو غرايت يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الفرنسي بين 2005 و2011 وكان مسؤولاً عن الملفات الاقتصادية ويعتبر من أبرز رجال الأعمال في منطقة بروتاني. وكان رئيس نادي غانغان كما كان رئيساً لرابطة الدوري الفرنسي بين 1991 و2000.

