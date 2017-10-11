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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

لويس فيغو مستشاراً في الاتحاد الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء أن النجم البرتغالي السابق لويس فيغو أصبح مستشاراً لديه مكلفاً مسائل كرة القدم.

وأوضح الاتحاد أن فيغو (44 عاماً) الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2000 "سيعمل مع رئيس الاتحاد (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين وخلية كرة القدم على الأوجه الفنية للعب وكذلك قوانين اللعب".

بدوره، قال فيغو في البيان الصادر عن يويفا "كرة القدم علمتني الكثير وأنا متعطش لأن أرد لها شيئاً ما".

وأحرز فيغو مع ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا عام 2002، وخاض 127 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 32 هدفاً بين 1991 و2006.

وترشح النجم البرتغالي عام 2015 لمنصب رئيس الفيفا في مواجهة الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، قبل أن يسحب هذا الترشيح عشية الانتخابات.
 

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