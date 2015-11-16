لوف: يورو 2016 يجب أن يقام في فرنسا

وقال لوف على هامش المباراة الودية التي ستجمع بين ألمانيا وهولندا الثلاثاء: "لا معنى للتحدث عن بلد آخر .. أنا متأكد من أن اليورو سيقام في فرنسا".

وأبدى لوف ثقته بأن كل الإجراءات الضرورية ستتخذ من أجل ضمان الأمن خلال البطولة.

ومن جانبه، أعرب مدافع المنتخب الألماني جيروم بواتينغ عن تأييده لإقامة البطولة في فرنسا.

وقال لاعب بايرن ميونيخ في مقابلة مع صحيفة "كيكر" الرياضية نشرت اليوم: "على أي حال فإن مقر إقامة اليورو ليس محسوماً لأن هذه الهجمات الفظيعة يمكن أن تحدث في أي مكان".

وعاش المنتخب الألماني عن قرب توابع الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 129 شخصاً على الأقل.

وقام ثلاثة إرهابيون بتفجير أنفسهم على أبواب الملعب الذي استضاف المباراة الودية بين ألمانيا وفرنسا في تلك الليلة.